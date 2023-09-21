San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama, kariyerinde erkenden başarı yakalamasa bile Hall of Fame bir oyuncu olabileceğini söyledi.



Çaylak sezonunda yakalayabileceği başarılar üzerine konuşan Wembanyama, takımının maç kazanmasını arzuladığını, ancak başarının kendisine hemen gelmemesi durumunda çok da endişelenmediğini belirtti:



"İdeal başlangıç zaten playofflara kalmaktır. Ama ben sabırlı biriyimdir ve bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini biliyorum. İlk birkaç yılımda kazanamamak, Hall of Fame bir oyuncu olmama ya da sonrasında beş şampiyonluk kazanmama engel değil."



Wembanyama, geçtiğimiz Yaz Ligi turnuvasında Spurs için iki maçta oynamış ve Charlotte Hornets'a karşı nispeten vasat altı bir ilk maç performansının ardından, bir sonraki Portland Trail Blazers'a karşı oynanan karşılaşmada 27 sayı ve 12 ribaundlık performansıyla kendini göstermeyi başarmıştı.



