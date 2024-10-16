Wembanyama: "Oyunun her alanında ustalaşmak istiyorum"

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, basketbolun tüm alanlarında ustalaşmayı hedeflediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wembanyama: 'Oyunun her alanında ustalaşmak istiyorum'
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16 Ekim 2024 13:48
San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, basketbolun tüm alanlarında ustalaşmayı hedeflediğini söyledi.

Wembanyama, Sports Illustrated ile yaptığı röportajda oyununun her öğesini geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Bu yaz top sürme becerilerine yoğun bir şekilde odaklananan ve eski NBA oyuncusu Jamal Crawford ile dripling sonrası üç sayılık atışları üzerinde çalışan Wemby, ayrıca koç Gregg Popovich ile 'Nowitzki noktalarına' (Dirk Nowitzki'nin potaya çaprazdan bakan bölgelerde ve yüksek postta etkili olduğu noktalar) yoğunlaşırken, ikili oyunlarını geliştirmeye de zaman ayırdı.

Wembanyama, oyunun her yönünü kapsayan bir oyuncu olma isteğini şu sözlerle vurguladı:

"Benim için tek çözüm bu. Oyunumu geliştirmek ve çılgınca bir şey yapmak istediğimde iki kere düşünmemek. Oyundaki her şeyi uyguladığım bir tane maçım bile olmamıştı. Sonunda ustalaşacağım birçok özelliğe sahip olmak istiyorum. Sahada tek bir rolüm olsun istemiyorum. Sadece bir blokçu, skorer ya da oyun kurucu olmak istemiyorum. Bunların hepsi birden olmak istiyorum."

Popovich, Wembanyama'nın yaz dönemi boyunca sekiz ila on farklı Spurs koçuyla antrenman yaptığını belirtmişti.

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