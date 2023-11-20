Bir NBA yöneticisi, Golden State Warriors'ın Jonathan Kuminga'yı takas etme konusunda kırılma noktasına yaklaştığını iddia etti.



Bir NBA yöneticisi, Heavy Sports'a yaptığı açıklamada Warriors'ın 2021 NBA Draftı'nda 7. sıradan seçtiği genç oyuncu Kuminga'yı takas etme konusunda kırılma noktasına yaklaştığını söyledi:



"Sürekli 'Onu takas etmeyeceğiz, devam ediyoruz' diyorlardı. Ama güvendikleri bir adam olmayacaksa ve bu rolde mutlu değilse buna daha ne kadar dayanabilirler? Eninde sonunda bir kırılma noktası olacak.



Ve bana kalırsa, onu takaslayıp yerine şimdiki takıma biraz yardım getirmeyi düşünecekleri noktaya giderek yaklaşıyorlar. Bu henüz gerçekleşmiş değil ama bir ay falan zaman verin. Herkesin gözü bunun üzerinde."



Bu sezon 6-8'lik bir dereceye sahip olan Warriors, arka arkaya altı maç kaybetmiş durumda. Kuminga ise bu sezon Warriors'ta ağırlıklı olarak benchten gelmiş, yalnızca bir maçta ilk beş başlamış ve maç başına 20,6 dakikada 12,3 sayı ortalaması yakalamıştı.





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