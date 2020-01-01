Wade, emeklilik sonrası hayatı Jordan, Magic ve Kobe'den öğrenmiş!

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Michael Jordan, Magic Johnson ve Kobe Bryant'tan öğrendiklerini anlattı.



Wade, emeklilik sonrası hayatına hızlı bir şekilde girdiğini ve geriye bakmadığını söyledi. Heat ikonu, üç basketbol efsanesinin NBA kariyeri sona eren bir oyuncunun, sonrasında neler yapabileceğine dair zemin hazırladığını söyledi:



"Şu anda bir ay öncesine göre daha fazla sorumluluk hissediyorum, çünkü Kobe buna önderlik ediyordu. Kobe yeni neslin, 'bunu böyle yaparsınız' lideriydi."



"Michael bize ayakkabılarla bir mirası devam ettirebileceğimizi gösterdi. Magic, bize birçok farklı alanlardan işler kurabileceğimizi gösterdi. Kobe bize hikayeler yaratabileceğimizi ve Oscar kazanabileceğimizi gösterdi. Ben, Kobe'nin benim ve diğerleri için olduğu lider olmaya odaklandım. Gelecek sporculara, bunu nasıl farklı bir şekilde yapılacağını göstermek için. Emeklilik, hayatınızın sonu değildir. Emeklilik bir bölümün sonudur, ancak bir sonraki bölümde böyle inanılmaz işelr de yapabilirsiniz."



Wade, Çin'deki spor ürünleri ve ayakkabı markası Li-Ning ile sürdürdüğü iş birliğinin yanı sıra, yakın zamanda TNT kanalının kadrosuna da katılmıştı.



