Volkan Demirel'den Sivasspor açıklaması

Süper Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçiren düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü cuma günü evinde oynayacağı Sivasspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.Son 7 maçı kazanamadıklarını ve galibiyet hasretine son vereceklerini belirten Demirel,dedi.Oyun gelişiminin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Volkan Demirel,ifadelerini kullandı.Sivasspor karşılaşmasının önemli olduğunu ifade eden Volkan Demirel sözlerini şu şekilde sürdürdü:Bodrum FK ligdeki ilk sezonunda 14 maçta 11 puanla 17'nci sırada yer alıyor.