Voleybolda haftanın programı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları 7 Ocak Salı günü yapılacak.
Maç programı şöyle:
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)
15.00 Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
16.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
19.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor-Halkbank maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Maç programı şöyle:
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)
15.00 Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
16.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
19.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor-Halkbank maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.