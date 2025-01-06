Voleybolda haftanın programı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları 7 Ocak Salı gübü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda haftanın programı
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06 Ocak 2025 13:22
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları 7 Ocak Salı günü yapılacak.

Maç programı şöyle:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)

16.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

19.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor-Halkbank maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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