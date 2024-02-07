Voleybol hakemi Nurper Özbar'a 2024 Olimpiyatları daveti

Voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol hakemi Nurper Özbar'a 2024 Olimpiyatları daveti
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07 Şubat 2024 15:41
Voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Voleybol Hakemi Özbar, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet edildi.

Nurper Özbar, voleybol hakemliğinin yanı sıra Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütüyor.

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