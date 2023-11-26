Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta sona erdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta sona erdi
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26 Kasım 2023 23:06
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3

Spor Toto-Arkas Spor: 3-2

Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1

Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 2-3

Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

TÜRŞAD-Ziraat Bankkart: 1-3

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