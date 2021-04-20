Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde 4. maç heyecanı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, 21 Nisan Çarşamba günü Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda serinin son maçı, 26 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.
Ziraat Bankkart, Ankara'da oynanan serinin birinci ve üçüncü karşılaşmalarını 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe HDI Sigorta ise serinin İstanbul'da yapılan ikinci maçında 3-0 galip gelmişti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.
Seride 2-1 önde olan Ziraat Bankkart, galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda serinin son maçı, 26 Nisan Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.
Ziraat Bankkart, Ankara'da oynanan serinin birinci ve üçüncü karşılaşmalarını 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe HDI Sigorta ise serinin İstanbul'da yapılan ikinci maçında 3-0 galip gelmişti.