Vincent Aboubakar için rötar!

Vincent Aboubakar, Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetti. Kamerunlu golcü, bu gece İstanbul'a gelecekte ancak Al Nassr'ın seyahat belgesi göndermemsi nedeniyle golcü futbolcunun İstanbul'a gelişi cumartesi gününe kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vincent Aboubakar için rötar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2023 22:37
Beşiktaş, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile dolduruyor.

Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, bu gece İstanbul'a gelecekti ancak Kamerunlu golcünün İstanbul'a gelişinde rötar yaşandı. Al Nassr'ın seyahat belgesi göndermemesi nedeniyle Aboubakar'ın İstanbul'a gelişi cumartesi gününe kaldı. Yıldız futbolcu, cumartesi sabaha karşı 05.00 sularında İstanbul'da olacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI!

Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ