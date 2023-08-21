Eski NBA koçu Stan Van Gundy, eski oyuncusu Dwight Howard'ın Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'ten daha iyi bir kariyere sahip olduğunu söyledi.



'Knuckleheads' isimli podcast'in yakın tarihli bir bölümünde Van Gundy, lig tarihindeki iki önemli uzun olan Howard ve Davis'in geride bıraktıklarına ilişkin yorumlarını paylaştı.



Howard'a Orlando Magic'te birlikte çalıştıkları süre boyunca koçluk yapan Van Gundy, Howard'ın NBA'in tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında ve Davis'in önünde görülmeyi hak ettiğine inandığını ifade etti:



"Bana göre, Howard'ın en iyi döneminde (2008-12) aynı seviyede olduğunu söyleyebileceğiniz tek oyuncular LeBron ve Kobe'ydi. Anthony Davis'in harika olduğunu düşünsem de, NBA'in 75. yıl takımına seçilmişti ama bence aralarında büyük bir fark var.



Anthony Davis'in Dwight Howard'tan daha iyi bir kariyere sahip olduğunu iddia edemezsiniz, kesinlikle saçma olur."



2019-20 ve 2021-22 sezonlarında takım arkadaşı olan Howard ve Davis'in kariyerlerinde kazandığı tek şampiyonluk, Los Angeles Lakers'ın 2020'de Miami Heat'i yendiği zaman gelmişti.



Howard, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri ile altın madalya kazanırken, Davis aynı başarıya Londra'da 2012'de ulaşmıştı.



2004-2022 yılları arasında NBA'de bulunan Howard, kariyerinde oynadığı 1.242 maçta 15.7 sayı, 1.3 asist ve 11.8 ribaund ortalamaları yakalamıtı.



2012'den beri ligde yer alan Davis ise, 660 maçta 24 sayı, 2.4 asist ve 10.4 ribaund ortalamalarına sahip.



