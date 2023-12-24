Valentin Rosier'e komşudan sürpriz talip

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen Valentin Rosier'e, Yunanistan ekiplerinden PAOK talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Valentin Rosier'e komşudan sürpriz talip
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24 Aralık 2023 09:29
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında bonservisini aldığı Rosier ile yollar ayrılmak üzere.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in, Yunanistan ekibi PAOK ile görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmeye alındığı aktarılırken PAOK'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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