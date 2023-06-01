Valencia'nın buruk sevinci

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Antalyaspor karşısında bu sezon ligdeki 29. golünü kaydetmişti.
33 yaşındaki futbolcu, Gomis ve Diagne'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu ve Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de en çok ağları sarsan futbolcu rekorunu egale etti. Ancak kaçan şampiyonluk nedeniyle Valencia bu büyük başarısına sevinemedi.
Enner Valencia'nın şimdiki tek hedefi Galatasaray derbisinde galibiyet golünü atarak rekorlara tek başına sahip olmak.
33 yaşındaki futbolcu, Gomis ve Diagne'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu ve Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de en çok ağları sarsan futbolcu rekorunu egale etti. Ancak kaçan şampiyonluk nedeniyle Valencia bu büyük başarısına sevinemedi.
Enner Valencia'nın şimdiki tek hedefi Galatasaray derbisinde galibiyet golünü atarak rekorlara tek başına sahip olmak.