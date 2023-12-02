Vakıfbank zorlu maçı kazanmayı bildi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Tuğçe Akman (Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Loda)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Frantti, Ogbogu, Carutasu, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Thompson, Bahar Akbay)
Setler: 12-25, 25-20, 20-25, 25-19, 10-15
Süre: 114 dakika (20, 25, 26, 28, 15)
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Tuğçe Akman (Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Loda)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Frantti, Ogbogu, Carutasu, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Thompson, Bahar Akbay)
Setler: 12-25, 25-20, 20-25, 25-19, 10-15
Süre: 114 dakika (20, 25, 26, 28, 15)
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