VakıfBank sahasında kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank ağırladığı Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank sahasında kazandı
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24 Şubat 2024 18:07
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay,Thompson, Frantti (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Bianka, Van Aalen, Caratasu, Derya Cebecioğlu)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Derya Güç, Dicle Babat, Şeyma Ercan,Carneiro, Vasilantonaki)

Setler: 17-25, 25-21, 25-22, 27-25

Süre: 115 dakika (23, 28, 31, 33)

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