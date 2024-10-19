Vakıfbank sahasında hata yapmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Vakıfbank sahasında hata yapmadı
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19 Ekim 2024 17:13
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Bahar Akbay, Van Ryk( Ayça Aykaç, İlayda Naz Gergef, Sıla Çalışkan, Kipp, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Zehra Güneş)

Aras Kargo: Bianka Busa, Ecesu Soner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Mısra Aşçı (Simay Kurt, Berre İnce, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse, Gülce Erdemir)

Setler: 25-27, 25-16, 25-8, 25-16

Süre: 101 dakika (34, 26, 18, 23)

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