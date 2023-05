Utretch, Can Bozdoğan'ın bonservisini aldı!

Hollanda ekibi Utrecht, geçen sezon Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini aldı.Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca genç oyuncunun sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu yer aldığı kaydedildi.Alman basını, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinde 1.5 ile 1.7 milyon euro arasında satın alma opsiyonunun yer aldığını öne sürdü. Ancak Hollanda ekibinin bu opsiyonu kullanmadığı ve Schalke ile 1 milyon euro'luk bir bonservis üzerinde anlaştığı iddia edildi.Utrecht'in Can Bozdoğan için yaptığı anlaşmada 1 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra performans bonusları ve sonraki satıştan da yüzde 25'lik pay olduğu ifade edildi.Hollanda ekibinde geçen sezon 27 maça çıkan Can Bozdoğan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.22 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti. Genç oyuncu, siyah-beyazlı forma altında 27 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.