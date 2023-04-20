Ümraniyespor'un 8 maçlık büyük şanssızlığı!

Topladığı 23 puanla ligde 18. sırada bulunan HangiKredi Ümraniyespor, bu sezon çıktığı 8 lig maçında öne geçmesine karşın galibiyet alamadı.



Son oynadığı lig maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Umut Nayir'in penaltı golüyle VavaCars Fatih Karagümrük karşısında öne geçmesine karşın sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı takım, bu sezon önde götürdüğü 8 maçın 4'ünü kaybederken, 4 maçta ise berabere kaldı.



Ligin ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-1 geriden gelip 3-2 öne geçen Ümraniyespor, son dakikada yediği golle sahadan 3-3 berabere ayrıldı.



Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında Yukatel Kayserispor ile iç sahada, Demir Grup Sivasspor ile de deplasmanda oynadığı maçlarda öne geçmesine karşın maçlar 2-2 berabere bitti.



Sezonun ikinci yarısında üst üste çıktığı Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray deplasmanlarından 3-2'lik yenilgiler yaşayan İstanbul ekibi, bu 2 maçta da rakipleri karşısında öne geçmişti. Antalyaspor'a karşı 1-0 önde götürdüğü maçtan puansız ayrılan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray deplasmanında da 2 kez öne geçmesine karşın mücadeleyi kaybetti.



27. hafta mücadelesinde Arabam.com Konyaspor karşısında 90. dakikaya 2-1 önde girmesine karşın, son dakika golüyle 1 puan alan Ümraniyespor'da, bu seri VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde de devam etti.



Sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahasında 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı maçta da Umut Nayir'in penaltı golüyle skor üstünlüğünü ele almasına karşın 4-2 kaybetti.



Son oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından, takımın 3 sezondur başında olan teknik direktör Recep Uçar'la da yollar ayrıldı.



- İkinci yarıda tek galibiyeti Trabzonspor karşısında



Sezonun ikinci yarısında oynadığı bütün maçlarda gol atan HangiKredi Ümraniyespor, buna karşın tek galibiyetini Trabzonspor deplasmanında aldı.



İkinci yarının ilk maçında Fenerbahçe'ye evinde 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, ardından üst üste Antalyaspor ve Galatasaray deplasmanlarından 3-2'lik yenilgilerle ayrıldı.



Adana Demirspor karşısında son dakikada 1 puanı kurtaran Ümraniyespor, bir sonraki maçında ise Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.



25. haftada Gaziantep FK karşısındaki 3-0'lık hükmen galibiyetin ardından deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1, ardından iç sahada Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, son 2 lig maçında ise Yukatel Kayserispor'a 3-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e de 4-2 mağlup oldu.



Ligin ikinci yarısında sahaya çıktığı 9 maçta 14 kez gol sevinci yaşayan Ümraniyespor, kalesinde ise 20 gol gördü.





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