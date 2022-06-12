Ümraniyespor, Geraldo'yu transfer etti!

Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, Ankaragücü'nde forma giyen Geraldo'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, MKE Ankaragücü takımında forma giyen, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo'yu 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Geraldo'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, MKE Ankaragücü takımında forma giyen, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo'yu 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Geraldo'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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