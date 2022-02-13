Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi.



Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve ligde zirveyi yakından ilgilendiren maç 3-3'lük skorla sona erdi.



Karşılaşmada ev sahibi Ümraniyespor'un gollerini 31. dakikada Mustafa Yumlu (kendi kalesine), 36. dakikada Onur Ayık ve 73. dakikada Yacine Bammou kaydetti. Konuk ekip BB Erzurumspor'un golleri ise 4. dakikada Yacine Bammou (kendi kalesine), 52. dakikada Eren Tozlu ve 54. dakikada Mustafa Yumlu'dan geldi.



Bu skorun ardından Ümraniyespor 46, BB Erzurumspor ise 42 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Adanaspor ile karşılaşacak. BB Erzurumspor ise kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Turgut Doman, Baran Eraslan, Emrah Ünal



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 80 Atalay Babacan), Alim Öztürk, Glumac, Vrsajevic, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 88 Hüseyin Atakan Üner), Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 65 Serkan Göksu), Camara (Dk 80 Del Valle), Bammou



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek (Dk. 46 Gökhan Alsan), Lameira, Novikovas (Dk. 88 Shala), Eren Tozlu, (Dk. 88 Alican Özfesli) Emircan Altıntaş (Dk. 80 Malle), Olanare (Dk. 90+2 Oltan Karakullukçu)



Goller: Dk. 4 Bammou (kendi kalesine), Dk. 52 Eren Tozlu, Dk. 54 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 31 Mustafa Yumlu (kendi kalesine), Dk. 36 Onur Ayık, Dk. 73 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 14 Alim Öztürk, Dk. 72 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 48 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)





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