Ümraniyespor, Avdija Vrsajevic ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, futbolcusu Avdija Vrsajevic için veda mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "2020-21 sezonunda kulübümüze katılan ve şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "2020-21 sezonunda kulübümüze katılan ve şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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