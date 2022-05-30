Ümraniyespor, Avdija Vrsajevic ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Avdija Vrsajevic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Avdija Vrsajevic ile yolları ayırdı
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30 Mayıs 2022 16:50
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, futbolcusu Avdija Vrsajevic için veda mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "2020-21 sezonunda kulübümüze katılan ve şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

 

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