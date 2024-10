Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın Molokai Kanalını geçişi

"7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "Her parkur her geçişte size farklı bir doğa sunuyor. Bu bir yarış değil. O nedenle buradaki en güzel duygu, parkuru tamamlamak." dedi.



Bengisu Avcı'nın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Avcı'nın 12 saat 10 dakikalık Molokai performansı kadınlarda Avrupa'nın en hızlı derecesi oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, Molokai saatine göre karanlık bir saatte suya girdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Parkurun önemli bölümünü karanlıkta geçtim. Tepemdeki ay o kadar parlaktı ki, ufka baktığımda güneşin doğuşu ile ayın görüntüsünü ayıramıyordum. Büyük dalgalar nedeniyle de saate bakamıyordum. Mor-mavi bir denizden ötesi yoktu. Bir anda mayıs ayında denizanası teması yaşadığım yere geldiğimi fark ettim. Ne onlar, ne de köpekbalıkları ortada vardı. Karanlıkta uzaktaki dağlar seçiliyordu. Normalde gün doğduktan sonra en az 2-3 saat daha yüzmeliydim ama bir anda dibi gördüm. Ay bana oyun oynuyordu sanki. Sonra beklenen ses geldi, 'Tekne final pozisyonunu alıyor.' Bitmişti. Yüzmemiş sanki uçmuştum. Geçişime izin veren tüm okyanus canlılarına minnettarım."



Parkurdaki en hızlı kadın derecesinin 12 saat 7 dakika ile Avustralyalı Penny Palfrey'ye ait olduğunu hatırlatan Bengisu Avcı, "Her parkur her geçişte size farklı bir doğa sunuyor. Bu bir yarış değil. O nedenle buradaki en güzel duygu, parkuru tamamlamak." ifadelerini kullandı.