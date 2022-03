ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, normal sezonda kalan 7 maçlık periyodu en iyi şekilde tamamlayıp play-off'a en iyi konumda girmek istediklerini bildirdi.



Sarıca, yaptığı açıklamada ligin sonuna yaklaştıkça play-off ve lig sıralaması için her müsabakanın değerinin arttığını söyledi.



Bu hafta THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Beko ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sarıca, şunları kaydetti:



"Biz kendi düzenimizi, iyi yaptıklarımızı fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Bu sene sakatlık problemlerimiz var. Basketbol şansımız bir türlü yanımızda olmadı, özellikle sakatlıklarla ilgili. Bir hafta Can olmuyor, iki haftadır Burak Can yok. Semih hala dönemedi, Mahir'in biraz problemi var. Sağlıklı olmamız lazım. Burada Anadolu Efes'i de yendik. Taraftarımızla beraber, iyi oynadığımız gün burada yenemeyeceğimiz takım yok."



"Sakatlıklar düzenimizi bozdu"



Sarıca, çok iyi başladıkları sezonda sakatlıkların oyun düzenlerini bozduğunu, kadro derinliğinin yeterli olmaması nedeniyle zorlandıklarını aktardı.



Ligde her türlü sonucun alındığına dikkati çeken Sarıca, "Lig gerçekten çok çetin geçiyor. Her hafta sürprizler olabiliyor. Bizim bu hafta oynayacağımız maçta Fenerbahçe favori olarak gözüküyor ama elimizden geleni yapacağız. Sezonun sonunda en iyi yerden play-off'ta olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sarıca, sakatlığı bulunan Semih Erden'i play-off'a yetiştirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Ligde bir maçı eksik Pınar Karşıyaka, 23 maçta yaşadığı 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, normal sezonu, ertelenen Frutti Extra Bursaspor maçı dışında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef (D), TOFAŞ, Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ve Darüşşafaka (D) karşılaşmalarıyla tamamlayacak.





