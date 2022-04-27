UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı 28 Nisan'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
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27 Nisan 2022 14:05
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalin ilk ayağındaki maçlar 28 Nisan Perşembe yapılacak.

Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta oynanacağı turnuvada kupanın sahibi, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'ndaki final maçıyla belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:

Leipzig (Almanya) - Rangers (İskoçya)

West Ham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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