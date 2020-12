UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı hafta maçları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar....: UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor son maçında deplasmanda Maccabi ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçında puanla tanışamayan ve iddiasını kaybetmiş gibi gözüken Rıza Hoca ve öğrencileri Qarabag karşısında aldığı 6 puanla tüm şansını son maça taşımış oldu. Bu grupta aslında her şey çok açık ve bu maçta alınacak sonuca göre işin rengi şekillenmiş olacak. Elbette işimiz hiç kolay değil. İsrail deplasmanları her zaman zorlu geçer ve her takım için de kabus gibidir. Ancak ben yine de temsilcimize güveniyorum. Bu sebeple taraf bahislerinden uzak duralım düşüncesindeyim. Alternatif seçilerden 2-3 gol tercihi ideal seçim olacaktır.: UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Celtic ile Lille karşı karşıya gelecek. 1 puanı olan ve o puanı da Lille ile 2-2 berabere kaldığı maçta alan Celtic'in iddiası kalmadı. 11 puanlı Lille ise 10 puanlı Milan'la lider hesapları yapıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in müthiş işler yaptığı Lille, emin adımlarla hem ligde, hem de Avrupa'da yoluna devam ediyor. Celtic deplasmanında da Lille mutlaka kazanmak istiyor. Fakat Celtic biraz olsun direnç gösterecektir. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın da goller atması yine yüksek ihtimal. Taraf bahisi için risk almayı uygun görmediğim iki takımın mücadelesinde, ilk maçtaki gibi goller olacaktır. Karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçenekleri kazandırır.UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sparta Prag ile Milan karşı karşıya gelecek. 6 puanlı Sparta Prag formalite maçına çıkacak. 10 puanlı Milan ise son hafta 11 puanlı Lille'i geçip liderlik koltuğunun sahibi olmak istiyor. İkili averajı Lille'e kaptıran Milan, Sparta Prag ile oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı. İtalya Ligi'nde emin adımlarla yoluna devam eden Milan, Sparta Prag karşısında ikinci kez kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Milan galibiyetini kuponlara yazabiliriz. Alternatif olarak 2-3 gol seçeneğini önerebilirim.UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Young Boys son maçında sahasında Cluj ile karşı karşıya gelecek. Grupta son maçlar öncesinde herkesin beklediği gibi Roma açık ara liderliği garantilemiş durumda. 2. lik içinse Young Boys ve Cluj tam tabiri ile final maçına çıkacaklar. Elbette iki takım için de Avrupa'da devam etmek ve ülke puanlarına katkı sağlamak oldukça önemli diyebiliriz. Romanya'da iki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Açıkçası İsviçre ekibinin rakibine göre daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum ve bu maçta istedikleri sonucu alacakları kanısındayım. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaVillareal son maçında sahasında Qarabag ile karşı karşıya gelecek. Grupta son maçlara girilirken herkesin beklediği gibi Villareal pek de zorlanmadan liderliği garantilemiş durumda. Bu durumun da etkisi ile bu maçta bol bol rotasyon yapacaklardır. Bu kadar yoğun futbol ikliminde bence bu rotasyon da İspanyollar adına büyük şans diyebilirim. Azeri ekibi ile oynanacak bu formalite maçında ben iki takımdan da rahat oyun bekliyorum. Bu sebeple de size üst seçimini önereceğim. Gollü bir kapanış maçı bekliyorum.UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nde AZ Alkmaar deplasmanda Rijeka'nın konuğu olacak. Bu maç öncesinde ev sahibi ekibin hiçbir iddiası yok. Az Alkmaar ise buradan alacağı puan ya da puanlar sonrasında Sociedad'ın Napoli deplasmanında takılmasını bekleyecek. Rijeka'nın grupta henüz galibiyeti yok. İki takım arasındaki ilk maçta da Hollanda ekibi 4-1 ile rakibini rahat yenmişti. Hollanda ekibi hafta sonunda 9 kişi kaldığı maçta sahasında Groningen'e mağlup oldu. Rijeka ise deplasmanda Hajduk Split'i 2-1 ile geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip, bu maçın ardından ligde zorlu bir Dinamo Zagreb maçı oynayacak. Çok fazla bu maçı düşüneceklerini sanmıyorum. AZ Alkmaar 3 puanı alarak diğer maçın sonucunu beklemeden gruptan çıkar.UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Radip Wien sahasında Molde'yi konuk edecek. Son maçlar öncesinde konuk Molde'nin 9, Rapid Wien'in ise 6 puanı bulunuyor. Molde kaybetmemesi halinde gruptan çıkacak. Ev sahibi ekibe ise her türlü galibiyet yetecek. Molde son zamanlar oldukça formda. Arsenal mağlubiyetinin ardından çıktıkları 3 maçı da kazandılar. Bu maçlarda 8 gol atarlarken, kalelerinde 3 gol gördüler. Wien ise 2 maçlık 3 puan hasretine Hartberg karşısında son verdi. Ligde şampiyonluk yarışının şu anlık içindeler. Molde gol yollarında oldukça etkili bir takım. Ev sahibi ekipte gerekli riskleri alacaktır. Gol barajı aşılır.UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nde 10 puanla lider durumda bulunan Napoli sahasında 8 puanla ikinci sırada yer alan Real Sociedad'ı konuk edecek. Napoli 4 maçtır yenilmiyor. Son olarak ligde sahalarında Milan'a mağlup olmuşlardı. Hafta sonunda ise Crotone'yi 4-0 ile geçtiler. Son 10 maçta sadece 1 kere yenilen Sociedad ise son 4 maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Onlar da ligde son hafta Alaves deplasmanından 0-0'lık skorla döndüler. Sociedad puan kaybı yaşaması halinde AZ Alkmar'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Napoli ise kaybederse AZ Alkmar'ın kazanması halinde 3'üncü sıraya gerileyip Avrupa'ya veda edecek. Napoli şu sıralar formda. Sociedad kolay kolay kaybetmese de Napoli deplasmanı onlar için kolay olmaz. İtalyanlar evinde kaybetmez.