U17 Milli Takımımız'dan yarım düzine gol

17 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup'taki ilk maçında San Marino'yu 6-0 mağlup etti.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan ve Rusya Futbol Federasyonundan Aleksei Matyunin'in yönettiği maçta ay-yıldızlıların gollerini, 19. dakikada Ferhat Çoğalan, 27. dakikada Muhammet Akpınar, 47. dakikada Kemal Bayrak, 65. dakikada Gülhan Üreyen, 67. dakikada Ali Akman ve 90+4. dakikada Halil İbrahim Sevinç attı.Karşılaşmaların Antalya'da oynandığı 10. Grup'taki diğer müsabakada Slovakya, Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi.Milliler, gruptaki ikinci maçında 27 Ekim Cumartesi günü Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.