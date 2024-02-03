TYF Yelken Ligi 2. Ayağı sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamamlandı.
TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan, 158 yarışçının katıldığı şampiyona, Grand Yazıcı Turban Termal Otel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, Grand Yazıcı Turban Termal Otel Operasyonlar Müdürü Hamdi Kızılkaya, TYF Hakemleri tarafından, antrenörlerin ve sporcu ailelerinin katıldığı ödül töreninde derece elde eden yelkencilere madalyaları verildi.
TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan, 158 yarışçının katıldığı şampiyona, Grand Yazıcı Turban Termal Otel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, Grand Yazıcı Turban Termal Otel Operasyonlar Müdürü Hamdi Kızılkaya, TYF Hakemleri tarafından, antrenörlerin ve sporcu ailelerinin katıldığı ödül töreninde derece elde eden yelkencilere madalyaları verildi.