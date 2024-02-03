TYF Yelken Ligi 2. Ayağı sona erdi

Muğla'da düzenlenen TYF Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TYF Yelken Ligi 2. Ayağı sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2024 22:13
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamamlandı.

TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan, 158 yarışçının katıldığı şampiyona, Grand Yazıcı Turban Termal Otel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, Grand Yazıcı Turban Termal Otel Operasyonlar Müdürü Hamdi Kızılkaya, TYF Hakemleri tarafından, antrenörlerin ve sporcu ailelerinin katıldığı ödül töreninde derece elde eden yelkencilere madalyaları verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery