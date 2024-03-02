Tuzlaspor ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi
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02 Mart 2024 15:24
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Keçiörengücü'nün golü 19. dakikada Moustapha Camara'dan gelirken, Tuzlaspor'un golü 34. dakikada Streli Mamba'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 31 puana, Tuzlaspor ise 24 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Tuzlaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, evinde Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

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