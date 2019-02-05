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Türkiye'nin kapısından dönen Krkic ABD yolcusu

Devre arası transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle de anılan Bojan Krkic, MLS'e gitmek istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Türkiye'nin kapısından dönen Krkic ABD yolcusu
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05 Şubat 2019 00:14
Transfer döneminde Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü'nün gündemine gelen Bojan Krkic için MLS ihtimali giderek büyüyor.

MLS ekiplerinden Brad Friedel'ın çalıştırdığı New England Revolution, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile görüşüyor. New England Revolution, Krkic'e İngiltere'de kazandığı haftalık 27 bin pound yerine haftalık 50 bin poundluk bir teklif yaptı.

Stoke City ile görüşmeler devam ederken, İspanyol golcünün de MLS'e gitmeye sıcak baktığı belritildi.

Krkic, ara transfer döneminde Süper Lig'den Ankaragücü ve Sivasspor'un da gündemine gelmişti.



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