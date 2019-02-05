Türkiye'nin kapısından dönen Krkic ABD yolcusu

Transfer döneminde Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü'nün gündemine gelen Bojan Krkic için MLS ihtimali giderek büyüyor.
MLS ekiplerinden Brad Friedel'ın çalıştırdığı New England Revolution, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile görüşüyor. New England Revolution, Krkic'e İngiltere'de kazandığı haftalık 27 bin pound yerine haftalık 50 bin poundluk bir teklif yaptı.
Stoke City ile görüşmeler devam ederken, İspanyol golcünün de MLS'e gitmeye sıcak baktığı belritildi.
Krkic, ara transfer döneminde Süper Lig'den Ankaragücü ve Sivasspor'un da gündemine gelmişti.
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MLS ekiplerinden Brad Friedel'ın çalıştırdığı New England Revolution, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile görüşüyor. New England Revolution, Krkic'e İngiltere'de kazandığı haftalık 27 bin pound yerine haftalık 50 bin poundluk bir teklif yaptı.
Stoke City ile görüşmeler devam ederken, İspanyol golcünün de MLS'e gitmeye sıcak baktığı belritildi.
Krkic, ara transfer döneminde Süper Lig'den Ankaragücü ve Sivasspor'un da gündemine gelmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın