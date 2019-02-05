Türkiye'nin kapısından dönen Krkic ABD yolcusu

Transfer dönemindeve'nün gündemine geleniçin MLS ihtimali giderek büyüyor.MLS ekiplerinden Brad Friedel'ın çalıştırdığı, Stoke City forması giyenile görüşüyor. New England Revolution, Krkic'e İngiltere'de kazandığı haftalık 27 bin pound yerine haftalık 50 bin poundluk bir teklif yaptı.Stoke City ile görüşmeler devam ederken, İspanyol golcünün de MLS'e gitmeye sıcak baktığı belritildi.Krkic, ara transfer döneminde Süper Lig'den Ankaragücü ve Sivasspor'un da gündemine gelmişti.