Türkiye'de Afrikalı futbol kulübü: 'Konviction Rüya Spor'

Her hafta Salı, Perşembe günleri Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda saat 08.30'da 1 saatlik antrenmana başlayan Afrikalıların sayısı 30'u buluyor.Türkiye'ye bir kulüpte top oynayarak futboldaki becerilerini sergilemek isteyen çeşitli işlerde çalışan veya çalışmayan Nijeryalı, Senegalli, Ganalı, Liberyalı, Fildişili ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen futbolcular Türkiye'yi, Türkleri çok sevdiklerini vurguluyor.Türkçe'yi iyi derecede konuşabilen, Türkiye'de 2 yıldan bu yana bulunan Gineli Djibril Bakala Camara çeşitli Afrika ülkelerinden gelen Avcılar'daki futbol tutkunu siyahilerin Türk futbol takımlarında daha fazla oynayabileceğini söyledi. Futbol tutkunu arkadaşlarının sürekli antrenman yaparak formda kaldığını, sayılarının her geçen gün arttığını, önümüzdeki haftadan itibaren antrenman günü sayısını 3'e çıkaracaklarını ifade eden Camara, kısa süre içerisinde 'Konviction Rüya Spor Kulübü' dernek başvurusunu yaptıktan sonra Türkiye'nin yasal işlemlerini tamamlamış ilk Afrikalı amatör futbol takımı için lisans başvuruları yapacaklarını anlattı.Antrenmana başlamadan önce bir daire oluşturarak dua eden Müslüman ve Hristiyan futbolcuların kondisyon ağırlıklı çalışması ilgi ile izlendi.