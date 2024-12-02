Türkiye'nin satrançta 17. büyükustası Işık Can oldu

2024 US Masters Satranç Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Işık Can, büyükusta (GM) ünvanını alan 17'nci Türk satranççı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye'nin satrançta 17. büyükustası Işık Can oldu
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02 Aralık 2024 12:12
 ABD'de düzenlenen 2024 US Masters Satranç Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Işık Can, büyükusta (GM) ünvanını alan 17'nci Türk satranççı oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde ABD'de düzenlenen 2024 US Masters Satranç Turnuvası'ndaki başarılı performansıyla 9 turda 6,5 puan alan genç yıldızlarımızdan Işık Can, son büyükusta (GM) normunu da tamamlayarak GM ünvanını almaya hak kazandı. Sporcumuzu tebrik ediyor, bizlere bu mutluluğu yaşattığı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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