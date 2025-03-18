Türkiye-Macaristan maçına Slovak hakem

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye-Macaristan maçına Slovak hakem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2025 15:34
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcıları Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Peter Kralovic yapacak.

Mücadelede Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery