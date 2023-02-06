Türkiye Güreş Federasyonundan depreme ilişkin açıklama

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası 12 Şubat 20 Yaş Altı Güreş Turnuvası'na katılan kafilelerle ilgili depremden dolayı olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.



Federasyondan, merkez üssü Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı.



Kahramanmaraş'ta hafta sonu uluslararası güreş turnuvası düzenlendiği hatırlatılarak, "Türkiye Güreş Federasyonu ile Kahramanmaraş Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası 12 Şubat 20 Yaş Altı Güreş Turnuvası nedeniyle kentte bulunan Fransa, Kosova ve Özbekistan kafileleriyle ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sporcu, antrenör ve kafile üyelerinin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilenilmektedir. Kafileler güvenli bir şekilde ülkelerine doğru yolculuğa çıkmaya başlamıştır." denildi.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun, Kahramanmaraş'ta kafilelerin tahliyesini organize ettiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca "Başkanımız Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine mensup güreşçilerimize yönelik yardım çalışmalarına şahsen katılmakta, ilgili resmi kurumlarla iletişimi yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.





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