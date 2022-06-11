'Türkiye'den Marcelo'ya teklif!'

Real Madrid'de geçen 15 yılın ardından takımdan ayrılan Marcelo'ya 3 ülkeden teklif geldiği öne sürüldü.



İspanyol basınında yer alan haberde, yıldız futbolcunun; Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif aldığı aktarıldı. 34 yaşındaki yıldızın bu teklifler arasından en çok ilgisini çekenin ise Türkiye'den gelen olduğu ifade edildi.



ROBERTO CARCOS VE GUTI



Marcelo'nun, daha önce Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de forma giyen Roberto Carlos ve Guti'nin yolundan gidebileceğinin altı çizildi.



Marcelo için ilk etapta en güçlü seçeneğin ülkesi Brezilya'ya dönmek olduğu vurgulanırken, gelen teklifler sonrası bu ihtimalin giderek ortadan kalktığı belirtildi.



ADI FENERBAHÇE İLE GEÇİYOR



Brezilyalı yıldızın adı, ülkemizden Fenerbahçe ile anılıyor.



REAL MADRID'DE TARİHE GEÇTİ



Henüz 19 yaşında Fluminense'den Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanyol devinde geçirdiği 15 sezonda kazandığı 25 kupa ile kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olarak tarihe geçti.



