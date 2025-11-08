08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
0-244'
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
0-01'
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-085'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-045'
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
1-015'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
0-015'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
0-016'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-182'
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-041'
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Türk Telekom, sahasında Karşıyaka'yı çok farklı geçti!

calendar 08 Kasım 2025 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, sahasında Karşıyaka'yı çok farklı geçti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Karşıyaka'yı 111-59 yendi.

Top çalmaları ve çembere penetreleriyle öne çıkan Doğuş Özdemiroğlu'nun yönettiği hızlı hücumlara, Simonovic'in orta mesafe, sonradan oyuna dahil olan Smith'in de 3 sayılık basketleri eklenince Türk Telekom, ilk çeyreği 35-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta boyalı alanı daha fazla kullanan ve kenardan oyuna giren Young'ın basketleriyle maçta kalmaya çalışan Karşıyaka'ya, dış şutlarda Devoe ve Usher, yakın mesafede de Alexander'ın sayılarıyla yanıt veren başkent ekibi, soyunma odasına 60-38 üstünlükle gitti.


Takımların temposunun ve şut yüzdesinin düştüğü ikinci yarının ilk 4 dakikası sonrası 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe basketler bulan Türk Telekom, son 10 dakika öncesi farkı 35 sayıya (85-50) çıkardı.

Pota altında Alexander'ı iyi besleyen Türk Telekom, son çeyrekte de üstünlüğü elde bırakmadı ve karşılaşmayı 111-59 kazandı.

Türk Telekom ligdeki 3. galibiyetini aldı, Karşıyaka ise 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 16, Devoe 11, Usher 7, Simonovic 17, Alexander 21, Smith 15, Berkan Durmaz 3, Bankston 2, Ata Kahraman 3, Yavuz Gültekin 9, Emircan Koşut 4, Mete Tekçevik 3

Karşıyaka: Gordic 2, Manning 11, Moore 5, Alston 5, Egemen Yapıcı 5, Akif Egemen Güven 2, Mert Celep 8, Chiozza 2, Young 19, Serkan Menteşe, Ege Özçelik

1. Periyot: 35-16

Devre: 60-38

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 5 5 2 13 6 20
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 20 15 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 12 22 13
13 Kasımpaşa 12 2 5 5 11 15 11
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.