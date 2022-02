Türk Telekom, Aliağa Petkim'i eli boş gönderdi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, sahasında Aliağa Petkim ile karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi Türk Telekom 75-70 kazandı.



Salon: Ankara



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Polat Parlak



Türk Telekom: Perez 8, Clemmons 20, Gani Erdi Gülaslan 5, Ellis 4, Dawkins 13, Can Uğur Öğüt 10, Samet Geyik 7, Johnson 8, Dorukhan Engindeniz



Aliağa Petkim: Armand 26, Ramirez 17, Thomas 9, Sinan Sağlam, Eray Akyüz, Metehan Akyel 3, Erol Can Çinko 2, Hakan Sayılı 4, Aldridge 9



1. Periyot: 19-20



Devre: 41-40



3. Periyot: 56-51





İLGİLİ VİDEO