Türk Telekom, Aliağa Petkim'i eli boş gönderdi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, sahasında Aliağa Petkim'i 75-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Aliağa Petkim'i eli boş gönderdi!
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06 Şubat 2022 22:32
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, sahasında Aliağa Petkim ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Türk Telekom 75-70 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Polat Parlak

Türk Telekom: Perez 8, Clemmons 20, Gani Erdi Gülaslan 5, Ellis 4, Dawkins 13, Can Uğur Öğüt 10, Samet Geyik 7, Johnson 8, Dorukhan Engindeniz

Aliağa Petkim: Armand 26, Ramirez 17, Thomas 9, Sinan Sağlam, Eray Akyüz, Metehan Akyel 3, Erol Can Çinko 2, Hakan Sayılı 4, Aldridge 9

1. Periyot: 19-20

Devre: 41-40

3. Periyot: 56-51

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