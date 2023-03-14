Türk başantrenör Yunus Öçal'ın Yunanistan'da gurur verici başarısı

AEK Kadın Voleybol Takımı'na tarihinde ilk kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşatan Türk başantrenör Yunus Öçal, kulüp tarihine geçtiği için çok gururlu olduğunu söyledi.



Kulüpler düzeyinde Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları'nda, milli takımlar bazında ise Türkiye ile Yunanistan'da yardımcı antrenörlük yapan Öçal, 2022 Kasım ayında başladığı ilk başantrenörlük deneyiminde kısa sürede önemli bir başarıya imza attı.



Yunus Öçal yönetimindeki AEK, Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos'a 3-1 üstünlük kurarak bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etti.



Kupada başarısını AA muhabirine değerlendiren 35 yaşındaki başantrenör, "Önemli bir kupa kazandık. AEK'da göreve başladıktan sonra daha derli toplu oynamaya çalıştık. Maçları kazanarak sonuç almaya başladık. Böylece herkes birbirine daha çok inandı. Son derece memnun ve mutlu bir şekilde görevimi sürdürmeye devam ediyorum. Bu kupayı almak bizim için çok değerli. Kulüp tarihine geçmek çok önemliydi. İnanılmaz mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Dörtlü Final'den önce 8 Mart'ta kızının dünyaya geldiğini belirten Öçal, "Bebeğimizin doğmasını turnuvadan sonra bekliyorduk. O süreçte uyuyamadık. Bu mutlu haberden sonra eşim ile kızımı hastanede bıraktım. Onları arkadaşlarıma emanet ederek Dörtlü Final'e gittim. İyi bir turnuva geçirdik ve kupayı kazandık. Bu şampiyonluğun kızımın şansı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Ligde de hedef şampiyonluk



Kupada elde ettikleri başarıyı lige de taşımak istediklerine vurgu yapan Yunus Öçal, "Ben geldiğimden beri ligde henüz mağlubiyet almadık. Bütün ciddi rakiplerimize karşı kazandık. Ben geldiğimde üçüncü sıradaydık ve liderle 10 puan fark vardı. Şu an ikinci sıradayız ve liderle 2 puan fark var. Son hafta lider PAOK ile oynayacağız. Kazanırsak normal sezonu lider tamamlayacağız. Daha sonra play-off süreci ve Dörtlü Final aşaması var. Kupayı kazandıktan sonra ligde şampiyonluk baskısını üzerimize aldık. Hedefimiz sezonu 2 kupayla tamamlamak." şeklinde görüş belirtti.



"Kalmam için baskı yapıyorlar"



AEK'da göreve başladığından bu yana attığı doğru adımların karşılığını aldığını aktaran 35 yaşındaki çalıştırıcı, "Kulüp benden memnun. Ben de kulüpten memnunum. Burada kalmam için baskı yapıyorlar. Devam etmek istiyorum. Bu kulüpte başarılarımı sürdürmek istiyorum. Yunanistan Milli Takımı süreci de devam edebilir. İki kulvarda da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. AEK, beni ayrı bir yere koyuyor. Bu birliktelik bir süre daha devam edecek." ifadelerini kullandı.



AEK'da başantrenörlüğe başlama süreci



Yunanistan Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde federasyon başkanı tarafından kulüplere tavsiye edildiğini belirten Yunus Öçal, AEK ile anlaşma sürecini şöyle anlattı:



"Geçen yaz Yunanistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptığımız süreçte takım iki gruba ayrılmıştı. Bir grubun antrenmanlarını ben yaptırdım. Yunanistan Voleybol Federasyonu Başkanı her antrenmanımızı takip etti. Benim bu işi yapabileceğimin farkına vardı. Onun antrenör ihtiyacı olan kulüplere beni tavsiye ettiğini düşünüyorum. Sezon başından Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenörlük yapıyordum. Bir beklentim yoktu. AEK'nın başkanından mesaj geldi ve eşimle değerlendirerek bu teklifi kabul ettik."



"Türkiye'de ciddi bir genç antrenör potansiyeli var"



Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları'nda edindiği deneyimleri kendi düşünceleriyle sentezleyerek uygulama fırsatı bulduğunu aktaran Öçal, genç Türk antrenörlere fırsat tanınması gerektiğini kaydetti.



Önemli başantrenörlerle çalıştığının altını çizen Yunus Öçal, "Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları ve bu kulüplerde çalıştığım antrenörler bana çok şey kattı. Çok şanslı olduğumu hissediyorum. Türkiye'de ciddi bir genç antrenör potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Kulüplerimiz bu antrenörlere fırsat yaratmalı. Fazla bilimsel ve ilerici görüşlere sahipler. Umutluyum. Elimden geldiğince Türk antrenörlerin Yunanistan'da görev alması için uğraşacağım. Bu arkadaşlarımızın da iyi işler yapacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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