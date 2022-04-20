Turgay Altay: 'Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz'

Spor Toto 1. Lig 33. hafta maçında ağırladığı Balıkesirspor'u 3-0 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, şansları azalsa da play-off hedefini kovalayacaklarını kaydetti.



Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin ilk yarıda disiplinli bir oyun sergilediğini söyledi.



İkinci yarı sahaya daha etkili bir oyun yansıttıklarını dile getiren Altay, maçta kendi adına çok önemli performanslarından birini sergileyen Taha'nın kazandırdığı penaltıyla 1-0 öne geçtiklerini anımsattı.



Geçen hafta Altınordu karşısında önemli bir 3 puan yitirdiklerini aktaran Altay, şöyle konuştu:



"Hedeflediğimiz play-off bir nebze de olsa sekteye uğradı. Ben hayalci değilim, gerçekçiyim. Ancak puan olarak son ana, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kulübün kapasitesi, kalitesi, isteği hem de kulüp kültürü bunu gerektiriyor. Son topa kadar mücadele edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir Kocaelispor deplasmanı var. İhtiyacı olanın puanları bir döneme girdik. Rakibimiz hem atmosferi hem de bireysel oyuncu kalitesiyle iyi bir takım. Fakat biz de iyi bir takımız."





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