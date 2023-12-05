LA Clippers forveti PJ Tucker, takımın son dönemdeki sıkıntılarının ardındaki sebebi açıkladı.



Geçtiğimiz yaz gerçekleşen James Harden takasında yıldız oyuncuyla birlikte Clippers'a katılan Tucker, 9-10 dereceli ve Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alan Clippers'ın yaşadığı sıkıntılar hakkında konuştu.



38 yaşındaki veteran oyuncu, istikrarlı bir şekilde maç kazanmakta zorlanan takım hakkında The Athletic'e şu açıklamaları yaptı:



"Bu gezegende bu takıma yetecek kadar basketbol topu yok denilebilir."



James Harden, Paul George ve Kawhi Leonard'ın yanı sıra Russell Westbrook, Norman Powell, Terance Mann ve Bones Hyland (oynadığında) gibi oyuncuların hücumda ritim yakalamak için ara sıra topun ellerinde bulunması gereken oyuncular olmaları, Clippers'ın yaşadığı sıkıntıların ana faktörü olarak dikkat çekiyor.



Son dokuz maçında hiç skor üretememiş olan Tucker, maç başına sadece 1,2 sayı ortalamasıyla şu anda rotasyonun dışında kalmış bulunuyor.





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