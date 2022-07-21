Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 55. kez sahibini bulacak.



TSYD ANKARA KUPASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan "TSYD Ankara Kupası" bu yıl "TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" adıyla düzenlenecek. Karşılaşma 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.



SEZON ÖNCESİ TAKIMLARI İZLEME ŞANSI



Geçen yıl ilgiyle takip edilen tarihi turnuva bu yıl da Ankaralı taraftarlara sezon öncesi takımlarını izleme şansı verecek. İsim sponsorluğunu Kutay Menajerlik firmasının yapacağı TSYD Ankara Şubesi Kupası biletleri gelecek hafta satışa sunulacak.



Süper Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü ile 100. yılına hazırlanan Gençlerbirliği, TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı kazanarak sezona moralli başlamayı hedefliyor.





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