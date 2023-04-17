Trezeguet: 'Biz geçen yılın şampiyonuyuz'

Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldıklarını hatırlatıp, son dönemdeki kötü gidişi noktalayıp, yeniden çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyledi.Terezeguet, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirtti.Her iki taraf için de zor bir maç olduğunu aktaran Trezeguet, "ifadelerini kullandı.Sakatlık sürecine değinen Trezeguet, konuşmasını şöyle tamamladı: