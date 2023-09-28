Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
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28 Eylül 2023 11:46
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen

1 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi

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