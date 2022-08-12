Trap Karışık Milli Takımı'ndan altın madalya

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Trap Karışık Milli Takımı, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trap Karışık Milli Takımı'ndan altın madalya
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12 Ağustos 2022 16:41
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık branşında Trap Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı.

Saracoğlu Spor Tesisleri'nde, atıcılık branşında trap karışık müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi temsil eden Oğuzhan Tüzün-Safiye Sarıtürk Temizdemir çifti, finalde Kuveytli rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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