Trampolin Cimnastik Kadın Milli Takımı'ndan üçüncülük!

Trampolin Cimnastik Kadın Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen CIS Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Şeki kentindeki organizasyonda takımlar kategorisinde finaller yapıldı.
Livanur Yalçın, Ecem Nisa Esen, Havva Esin Ergün ve Sıla Karakuş'tan oluşan milli takım, 157.330 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçla milli sporcular, trampolin cimnastik tarihinde ilk kez büyükler takım kategorisinde madalya elde etme başarısı gösterdi.
