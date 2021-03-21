Trabzonspor'dan Halil Akbunar için Göztepe'ye yeni teklif

Göztepe'nin kapısını bir kez daha Halil Akbunar için çalmaya hazırlanan Trabzonspor, Diabate artı 1 milyon Euro önerecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Halil Akbunar için Göztepe'ye yeni teklif
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21 Mart 2021 14:12
Halil Akbunar
Halil Akbunar
Göztepe
Halil Akbunar gündemdeki yerini koruyor. Nwakaeme ve Ekuban'a alternatif bir kanat oyuncusu almayı planlayan Trabzonspor, devre arasında başarılı futbolcu için Göztepe'nin kapısını çalmış ancak İzmir ekibini ikna edememişti.

Daha önce Guilherme ve Diabate'nin transferlerinde Göztepe'ye kolaylık sağlayan Trabzonspor yönetimi, Halil için cazip bir teklif paketi hazırladı.

Buna göre kiralık oynayan Diabate'nin bonservisi verilecek. Ayrıca 1 milyon Euro da para önerilecek. Etkili performansıyla milli takıma yükselmeyi başaran Halil'in 1 yıllık sözleşmesi kalırken Göztepe'nin bedelsiz ayrılmaması için transfere bu kez onay verebileceği belirtiliyor. 



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