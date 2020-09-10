Trabzonspor'da sakatlık şoku

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde can sıkan bir haber geldi.



Bordo-mavililerin Rosenborg'dan yeni transferi Anders Trondsen ön çapraz bağları koptuğu bildirildi. Futbol dünyasındaki en ağır sakatlıklardan birini yaşayan Norveçli oyuncunun, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.



MARLON VE PEREIRA DA SAKAT



Öte yandan Trabzonspor, sakatlığı olan Marlon ve Pereira için de açıklama yaptı. İşte bordo-mavililerin açıklaması...

Marlon Xavier: "Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."



Joao Pereira: "Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir."



