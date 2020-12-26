Trabzonspor'da Ekuban Galatasaray maçına yetişmedi

Trabzonspor'da Galatasaray maçına yetiştirilmek için uzun uğraşlar verilen Caleb Ekuban, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.Ganalı oyuncu, maç öncesinde ağrıları geçmeyince Galatasaray karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür de koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktığı için kadroda yer almamıştı.Bordo-mavili takımda Ekuban'ın yerine Yusuf Sarı ilk 11'e yerleştirildi ve ileri uçta da Djaniny görev aldı.Trabzonspor'un yedek kulübesinde Erce, Hosseini, Campi, Hüseyin, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Ahmet Canbaz, Safa ve Afobe bulundu.