Trabzonspor'da bir ilk; Kağan Mordaloğlu

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor'da koronavirüs vakaları nedeniyle farklı bir 11 sahaya çıktı.



Bordo - mavililerde 18 yaşındaki genç kaleci Kağan Moradaoğlu, Uğurcan, Arda ve Erce'nin yokluğunda ilk 11'de görev aldı.



Mordaloğlu, Başakşehir maçında Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle yer aldı.



Öte yandan genç kaleci, bu sezon hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci oldu.



"KAĞAN SEZON BAŞINDAN BERİ BİZİMLE"



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kağan Mordaoğlu için, "Altyapıdan 3 kalecimiz var. Kağan zaten sezon başından beri bizimle çalışıyor. Onlar benim çocuklarım gibi. Kaleciler için hep yakışıklıları mı seçiyorsunuz diye sordum. Hepsi de pırıl pırıl gençler." ifadelerini kullandı.