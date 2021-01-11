Trabzonspor'da 4 koldan transfer taarruzu

Süper Lig'de son dönemde çıkışa geçen Trabzonspor, transferde hızını kesmeden devam etmek istiyor.



Trabzonspor'da öncelikli ağırlık verilen bölge orta saha... Enzo Perez için River Plate tarafı ikna edilmeye çalışılıyor.



34 yaşındaki Arjantinli yıldız, 1.5 yıllık sözleşmeye olumlu yanıt verirken, Bordo-Mavililer uygun bir bonservis bedeliyle bu işi noktalamak istiyor. Perez'in alınması halinde Berat'la birlikte orta alan kabuk değiştirmiş olacak. Perez, tecrübeli ve lider oyuncu olarak Avcı'nın ilk hedefi.



10 NUMARAYA İKİ ADAY



10 numara konusunda şimdilik 2 aday öne çıkıyor: Franco Vazquez ve Yunus Mallı. Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Vazquez konusunda bazı İtalyan kulüpleri de devrede. Fırtına, oyuncuyu ikna etmek adına tüm kozları oynuyor. Yunus Mallı'da ise ücret farkı söz konusu. Wolfsburg'dan bonservisini bedelsiz olarak alacak 28 yaşındaki milli oyuncu, 1.8 milyon Euro talep ederken, Trabzonspor ciddi indirim bekliyor.



SAĞ BEK TRANSFERİ



Hırvat basınının Trabzonspor'a yazdığı 25 yaşındaki Sloven futbolcu konusunda girişimler söz konusu. Pereira'dan verim alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda Serkan Asan'ı savunmanın sağında görevlendirmişti. Stojanovic transferi başarılı sonuçlanırsa, Pereira ile yolların ayrılması gündemde. Nitekim 36 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde veda gibi bir mesaj yayınlamıştı.



