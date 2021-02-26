Trabzonspor'da 3 isim belirsiz

Bordo-mavililerde, Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ederken üç oyuncuda sıkıntı sürüyor. 3 gündür ağrıları olan Yusuf Sarı'nın iki kez teste tabi tutulduğu ancak ikisinden de negatif sonuç çıktığı belirtilirken, oyuncunun yoğun kas ağrıları için tedavisine devam ediliyor. Son iki idmana çıkmayan Vitor Hugo'nun da koruma programına alındığı öğrenildi. Oyuncu takımla birlikte teste girdikten sonra son karar verilecek. Faruk Can'ın ise kasık bölgesinde ve çeşitli kas gruplarında ağrılarının olduğu ifade edildi.



ALTYAPIDAN İKİ TAKVİYE DAHA



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, altyapıdan iki oyuncuyu daha takıma dahil etti. 18 yaşındaki sağ bek Taha Cevahiroğlu ve 19 yaşındaki sol kanat Emircan Birinci A takım kadrosuna alındı. İki oyuncunun bir süre antrenmana çıkacağı ve performanslarına bakılarak karar verileceği öğrenildi.



